En çok izlenen diziler hangileri? En çok izlenen zirvedeki yapım hangisi?

Televizyon dünyasında rekabet her hafta yeniden şekillenirken, yerli diziler izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçen hafta ekranlarda yer alan ve en çok izlenen 10 dizi belirlendi. Peki, zirvedeki yapım nedir? İşte, haftanın en popüler 10 dizisi ve zirvedeki yapım...

Geçen hafta televizyon ekranlarında yer alan ve izleyiciler tarafından en çok ilgi gören yerli diziler belirlendi. Haftanın en çok izlenen 10 dizisi arasında, tanıdık yapımların yanı sıra yeni diziler de yer aldı. İşte, haftanın en popüler 10 dizisi ve zirvedeki yapım...

Haftanın en çok izlenen dizileri hangileri?

Özellikle "Bahar" ve "Kızılcık Şerbeti" dizileri arasındaki rekabet dikkat çekti. Bu hafta da zirve yarışını hangi dizi kazandı, merakla bekleniyor. Her hafta olduğu gibi, izleyicilerin favori dizileri listeye yön veriyor. İşte, bu haftanın en çok izlenen yapımları:

10 - Yalı Çapkını

9 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

8 - Sandık Kokusu

7 - Kuruluş Osman

6 - Yargı

5 - Gönül Dağı

4 - İnci Taneleri

3 - Kızıl Goncalar

2 - Kızılcık Şerbeti

1. Bahar