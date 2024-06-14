EURO 2024 heyecanı başlıyor! EA Sports FC 24 şampiyonu belirledi

EA Sports FC 24 oyununda EURO 2024 simülasyonu gerçekleştirerek EURO 2024 şampiyonunu belirledi.

Futbolseverlerin merakla beklediği Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), büyük bir heyecanla başlıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu prestijli turnuvada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 takım, Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

EA Sports FC 24'ten şampiyonluk tahmini

Futbol dünyasının en popüler oyunlarından biri olan EA Sports FC 24, EURO 2024 için özel bir simülasyon gerçekleştirdi ve turnuvanın şampiyonunu belirledi. Geliştirici ekip, geçtiğimiz haftalarda oyuna dahil ettikleri EURO 2024 modu ile turnuvayı sanal ortamda simüle etti.

Electronic Arts ekibinin simülasyon sonuçlarına göre, EURO 2024 finali Almanya ile İngiltere arasında oynanacak. Simülasyon, iki takımın normal sürede 1-1 berabere kalacağını öngörüyor. Maçın sonlarına doğru İngiliz futbolcu Harry Kane, attığı golle skoru 2-1 yapacak ve İngiltere'ye kupayı kazandıracak.

Elbette bu simülasyonun sadece bir olasılık olduğunu ve gerçek hayatta her şeyin farklı gelişebileceğini unutmamak gerekiyor. Turnuva sırasında Harry Kane gibi kilit oyuncuların sakatlanması, tüm dengeleri altüst edebilir.

EURO 2024, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanırken, simülasyonlar ve tahminler, turnuvanın heyecanını daha da artırıyor.