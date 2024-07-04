FM radyo yayınları, o ülkede tarihin tozlu sayfaları arasına kaldırılacak

İsviçre, FM radyo yayınlarına son verecek. Peki, dinleyiciler nasıl radyo dinleyecekler? İşte, detaylar...

FM radyo yayıncılığında yavaş yavaş kaçınılmaz sona yaklaşılıyor. FM radyo yayını bir ülkede daha son buluyor.

FM yayını tamamen dijitale dönüştürülecek

CHIP Online'ın haberine göre; İsviçreli radyo dinleyicileri yakında eski radyolarını atmak zorunda kalacaklar, çünkü ülke 31 Aralık 2024'te analog FM yayınını tamamen dijitale dönüştürmek üzere karar aldı.

Büyük ölçüde Dijital Ses Yayınına (DAB+) geçiş yapmış olan İsviçre'de bu hamle uzun zamandır bekleniyordu. İsviçre Yayın Kurumu'na göre ülkenin yüzde 99'undan fazlasının DAB+ uyumlu bir alıcıya erişimi var ve ülkedeki radyo sinyallerinin yüzde 10'undan daha azı hala analog FM olarak yayınlanıyor.

İsviçre'de otomobillerdeki FM alıcıları neredeyse tamamen ortadan kalktı çünkü ülkede satılan araçların yüzde 99'u 2019 itibariyle DAB+ radyolarla birlikte gönderilmeye başlandı. Eski model araçların da bir çoğunun radyo kanallarına ulaşabilmek için yeni ses sistemleri taktığı düşünülüyor.

Bu oran, 2020'den itibaren tüm yeni araçlarda dijital radyo alıcılarının bulunmasını zorunlu kılan AB Elektronik İletişim Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce İsviçre'yi DAB+ penetrasyonunda Norveç'ten sonra ikinci sıraya yerleştirmişti.

Norveç, 2017 yılında analog FM radyo sinyallerini aşamalı olarak kaldıran dünyadaki ilk ülke oldu ve AB'deki diğer ülkeler de bu süreci takip etti. Danimarka, İtalya, Polonya, Belçika ve diğerleri de önümüzdeki yıllarda analog FM yayınlarını kapatmayı planlıyor.

DAB+ göründüğü gibi değil

Ancak DAB+'nın dijital olduğu için daha avantajlı bir teknoloji olduğunu düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. DAB+ sevmeyenler, bu standarda karşı çıkıyor. DAB+'ı eleştirenler sinyal parazitinden çok şikayetçi çünkü yayıncıların tek bir sinyal topluluğuna daha fazla kanal sıkıştırması nedeniyle düşük ses kalitesi sorunu yaşanıyor. Ayrıca antenler arasındaki sinyal gecikmesi ve başka sorunlar da DAB+ mükemmel bir teknoloji olmaktan uzaklaştırıyor.