Gerçeğinden bile pahalı! LEGO ile Volvo V70 yaptı

İsveçli LEGO ustası David Gustafsson, 350 binden fazla LEGO parçası kullanarak, bir sene içerisinde orijinal boyutlarda Bolbo V70 yaptırdı.

Otomobil meraklıları için araçlarının minyatür versiyonlarına sahip olmak oldukça yaygın bir tutkudur. Ancak İsveçli LEGO ustası David Gustafsson için bu minyatürler, ona istediği tatmini vermeyince, bir yarışmada kazandığı 400 bin LEGO parçasını kendi otomobili olan Volvo V70'in birebir kopyasını üretmek için kullanmaya karar verdi.

Teknik olarak, aracın lastikleri gerçek lastik ve LEGO parçalarından yapılmadı. Bu detay, LEGO otomobillerde genellikle gerçek lastiklerin kullanılmamasından farklı, çünkü tüm parçaların ağırlığı, en sonunda tek bir tuğlaya yüklendiğinde araçların parçalanmasına neden oluyor. Ayrıca, Gustafsson aracın sağlamlığını artırmak için metal bir iskelet kullanıyor.

Diğer tüm detaylar ise LEGO parçalarıyla yapıldı. LEGO'nun kendi setleri için ürettiği çeşitli elektrikli motorlar ve mekanik sistemler kullanılarak, araca hareketli bir vites, elektrikli camlar, ön panel göstergeleri, açılabilir kapılar ve çalışan farlar gibi özellikler eklendi. Dahası, aracın içinde bulunan küçük bir elektrikli motor, Volvo V70'i gerçekten sürülebilir bir elektrikli otomobil haline getirdi. Tabii ki, LEGO koltukların sürüş konforu konusunda ne kadar etkili olacağı tartışmalı.

Şu ana kadar, bu çalışmada 350 binden fazla parça kullanılmış olsa da aracın tamamlandığını söylemek mümkün değil. Bazı kısımlarının inşa süreci hala devam ediyor. Gustafsson'un bir yıldır üzerinde çalıştığı model, yapım aşamasında olmasına rağmen Ecar Expo'da sergilendi.

Gerçek fiyatından daha pahalıya denk geliyor

Gerçek Volvo V70 mi yoksa LEGO versiyonu mu daha pahalı? Ortalama bir LEGO parçasının fiyatı 2,7 TL ile 3,3 TL arasında değişirken, yabancı sitelerde bu fiyat 10 sent aralığında bulunuyor. Dolayısıyla LEGO Volvo V70'in, lastikleri ve metal iskeleti hariç, şu anda 945 bin TL ile 1 milyon 150 bin TL arasında bir maliyeti var. Bugünün tarihine göre, Gustafsson'un sahip olduğu ile benzer Volvo V70 modellerinin ikinci el fiyatları da yaklaşık 900 bin lira civarındadır. Bu durumda LEGO aracı, daha pahalı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.