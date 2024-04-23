Google'da İsrail protestosu sonrası işten çıkarmalar artıyor, çalışanlar kovuluyor

Google'da İsrail protestosu sonrası işten çıkarmalar artıyor, çalışanlar kovuluyor
Google'da yaşanan İsrail protestosunun ardından, toplam işten çıkarma sayısının 50'nin üzerine çıktığı ifade edildi.

ABD merkezli teknoloji devi Google'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayların ardından gelen gelişmeler dikkat çekiyor.

"GOOGLE SİZİN KİŞİSEL PLATFORMUNUZ DEĞİL"

İsrail hükümeti ile yapılan iş birliğini protesto eden bir grup çalışan, şirket içinde yaşanan olaylar sonrasında gözaltına alınmış ve ardından işten çıkarılmışlardı. Başlangıçta 28 kişinin işten çıkarıldığı belirtilmişti, ancak son açıklamalar protestoya katılan 20 kişinin daha işten çıkarıldığını gösterdi. Google'dan yapılan açıklamada, olayların toplam işten çıkarma sayısının 50'nin üzerine çıktığı ifade edildi.

Google CEO'su Sundar Pichai de olaya müdahil oldu ve çalışanlara gönderdiği bir e-postada "Google sizin kişisel platformunuz değil. Yıkıcı konular üzerinde tartışmayın ve siyaset yapmayın" şeklinde net ifadeler kullandı. Protestocu grup kendilerini "No Tech for Apartheid" olarak adlandırıyor ve Google'ı muhalifleri susturmaya çalışmakla suçluyor.

Ancak Google cephesinde sular henüz durulmuş değil. Şirkete göre kovulan personeller, ofise gelmeye ve diğer çalışanları rahatsız etmeye devam ediyorlar. Ancak kovulan personeller buna karşı çıkarak, hatta gözaltına alındıkları gün bile hiç kimsenin ofise girmediğini iddia ediyorlar. Olayların nasıl bir çözüme kavuşacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

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