Haftanın en çok izlenen dizileri! Kızılcık Şerbeti yerinden oldu

Bu hafta Türkiye'de yayınlanan yerli diziler arasında izleyiciyi ekrana kilitleyen yapımların sıralandığı bir liste açıklandı. İşte, haftanın en çok izlenen 10 dizisi...

Bu hafta Türkiye'de yayınlanan yerli diziler arasında en çok izlenen 10 yapım belirlendi. İzleyiciyi ekrana kilitleyen yapımlar arasında, Demet Evgar'ın başrolünde olduğu ve büyük bir ilgiyle karşılanan 'Bahar', pavyon sahnesiyle gündem olan 'İnci Taneleri' ve dikkat çeken konusuyla öne çıkan 'Kızılcık Şerbeti' gibi yapımlar yer aldı. Bu diziler arasındaki rekabet hafta boyunca sürdü. Peki, zirvede hangi dizi yer aldı?

İşte, haftanın en çok izlenen 10 dizisi...

HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİSİ

10. Gaddar

9. Yargı

8. Teşkilat

7. Sandık Kokusu

6. Kuruluş Osman

5. Kızıl Goncalar

4. Gönül Dağı

3. Kızılcık Şerbeti

2. İnci Taneleri

1. Bahar