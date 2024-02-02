Harvard Üniversitesi'nin ders çalışmaya başlatacak özellikleri

Dünyanın en iyi üniversiteleri denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden Harvard Üniversitesi, bir çok öğrencinin eğitim hayatını sürdürmek istediği okuldur. İşte, Harvard Üniversitesi hakkında bilinmeyen ve ilginç detaylar...

Harvard Üniversitesi, tarihi, prestiji, başarıları ve dünya çapındaki tanınmış mezunları ile bilinen bir eğitim kurumu olarak öne çıkar. İşte, Harvard hakkında bilinmeyen ve ilginç detaylar...

HARVARD ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Önceki Adı New College'di

1636 yılında Massachusetts Kolonisi'nin Yasama Meclisi tarafından kurulan üniversitenin ilk adı "New College" idi. Daha sonra büyük bir bağış yapan John Harvard'ın onuruna "Harvard College" olarak adlandırıldı.

John Harvard Heykeli mi yoksa Üç Yalanın Heykeli mi?

Üniversitedeki John Harvard heykeli, "Üç Yalanın Heykeli" olarak bilinir çünkü heykel, John Harvard'a benzememektedir. Aslında John Harvard, üniversitenin kurucusu değil, en büyük bağışçısıdır.

Üniversite içinde canı isteyen fotoğraf çekemez

Harvard Üniversitesi, özellikle mülklerini korumak ve öğrencilere rahatsızlık vermemek amacıyla video ve fotoğraf çekimine sınırlamalar getirmiştir. Önceden izin alınmadan bina ve tesislerin fotoğraflanması yasaktır.

Harvard Üniversitesinde öğrenim görmüş Tanınmış kişiler:

Harvard mezunları arasında dünya çapında tanınmış isimler bulunmaktadır. Bunlar arasında Barack Obama, Mark Zuckerberg, Natalie Portman, Helen Keller gibi birçok lider, sanatçı ve bilim insanı yer alır.

17 milyon cilt kitap ve zengin kütüphane:

Harvard Üniversitesi kütüphanesi dünyanın en büyük kütüphanelerinden biridir. 17 milyon cilt kitap, 88 km raf alanıyla öne çıkar. Bu kütüphane öğrencilere geniş kaynaklara erişim imkanı sunar.

Eşsiz akademik programlar:

Harvard, geniş bir yelpazede sunulan akademik programları ile bilinir. Öğrencilere sadece bilgi edinme şansı tanımaz aynı zamanda bu bilgileri gerçek dünya sorunlarını çözmek için uygulama imkanı da sağlar.

Kampüs hayatı:

Harvard Üniversitesi, sadece akademik mükemmellik değil, aynı zamanda zengin bir sosyal ve kültürel deneyim sunar. Konserlerden sanat sergilerine, tiyatro gösterilerinden konferanslara kadar pek çok etkinlik öğrencilere unutulmaz anlar yaşatır.

İlklerin okulu:

Harvard, Amerika'daki eğitim sisteminin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. ABD'deki ilk profesyonel hukuk programını ve ilk işletme okulunu Harvard başlatmıştır.

Kabul şartları:

Harvard'a kabul edilmek için yüksek akademik başarılar, liderlik deneyimleri, topluma katkı potansiyeli ve karakter özellikleri önemlidir. Akademik yeterlilik, başvuranın lise not ortalaması, sınıf sıralaması ve aldığı zorlu derslerle ölçülür.

Kadınların eğitimi:

Harvard, 1879 yılına kadar kadınlara eğitim vermemiştir. Kadınlar, 1636 yılında kurulan üniversitede 243 yıl boyunca eğitim görememişlerdir.