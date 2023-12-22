Hızlı ve Öfkeli serisinin başrolü Vin Diesel'e tecavüz suçlaması!

Vin Diesel'ın 2010 yılında, o dönemlerde asistanlığını yapan Asta Jonasson'a tecavüz ettiği öne sürüldü. Açılan dava ile ilgili açıklama yapan Vin Diesel'ın avukatı, iddiaları yalanladı.

Vin Diesel, özellikle Hızlı ve Öfkeli serisi gibi projelerdeki başarılı performansıyla tanınan dünyaca ünlü bir oyuncudur. Ancak, iddialara göre 2010 yılında asistanına cinsel saldırıda bulunduğu ve daha sonra asistanı kovdurduğu konusunda hakkında bir dava açıldı. İddiaya göre, asistan Asta Jonasson, mahkeme sürecini başlatarak Vin Diesel'a cinsiyet ayrımcılığı ve haksız fesih gibi suçlamalarda bulundu.

İddiaları kesin bir dille reddetti

Vin Diesel'ın avukatı Bryan Freedman, iddiaları kesin bir dille reddederek Asta Jonasson'un sadece 9 gün boyunca Vin Diesel ile çalıştığını ve ellerinde bu iddiaları yalanlayacak deliller olduğunu belirtti. Freedman, iddiaları saçmalık olarak nitelendirdi ve müvekkilinin suçsuz olduğunu vurguladı.

Davanın bir diğer ilginç boyutu ise, Asta Jonasson'un Vin Diesel olayından sadece birkaç gün önce, aynı şirkette çalışan başka bir üst düzey yöneticinin de kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmesidir.

Ancak bu olayda Vin Diesel kadar ileri gidilmediği ve müştekinin hızla olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Davanın ilerleyen süreçte nasıl bir seyir izleyeceği ve sonuçlanacağı önemli bir konu olarak duruyor.