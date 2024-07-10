House of the Dragon izleyici rakamlarında yükseliş

House of the Dragon, başlangıçta yaşadığı izleyici kaybını hızla telafi etmeye başladı.

HBO'nun büyük beğeni toplayan dizisi House of the Dragon, ikinci sezonuyla yeniden izleyici kazanmaya başladı. İlk bölümleriyle beklentilerin altında kalan izleyici rakamları, dördüncü bölüm sonrası yeniden yükselişe geçti.

İkinci sezona tutuk başlangıç

House of the Dragon, 2022'deki ilk sezonuyla büyük bir başarı elde etmişti. Hem eleştirmenlerden olumlu yorumlar almış hem de yüksek izlenme rakamlarına ulaşmıştı. Ancak ilk sezon ile ikinci sezon arasında verilen neredeyse iki yıllık ara, dizinin izleyici kitlesini kaybetmesine neden oldu. Bu durum, 16 Haziran'da başlayan ikinci sezonun ilk bölümünde de görüldü. İlk bölüm, yayınlandığı anda 7.8 milyon izleyiciye ulaşarak beklenenin altında kaldı. Bir önceki sezonun finali ise 9 milyon izleyici ile tamamlanmıştı, dolayısıyla bu düşüş dikkat çekiciydi.

İlk bölümlerde yaşanan bu düşüş, dizinin devam eden bölümleriyle tersine döndü. İzleyiciler, House of the Dragon'ın ekranlara döndüğünden haberdar oldukça dizinin izleyici sayısı artmaya başladı. Dördüncü bölüm, bu artışın en net göstergesi oldu. Dizinin son bölümü, yayınlandığı anda 8.1 milyon kişi tarafından izlendi.