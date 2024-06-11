IKEA, Sanal dünyada gerçek iş fırsatları sunuyor

IKEA, dijital dünyada yeni bir iş fırsatı sunarak, Roblox platformunda sanal bir mağaza olan "The Co-Worker Game" için çalışacak 10 kişi arıyor. Bu ilginç girişim, şirketin mobilya perakendeciliğini dijital ortama taşıma çabası olarak değerlendiriliyor. İşte IKEA'nın sunduğu bu yenilikçi iş fırsatının detayları...

Geçtiğimiz hafta, ünlü mobilya perakendecisi IKEA, sanal bir platform olan Roblox'ta bulunan "The Co-Worker Game" adlı oyununda çalışacak 10 kişiye saat başı 14,80 euro ödemeyi planladığını duyurdu. Bu iş fırsatı, 16 Haziran'a kadar sadece Birleşik Krallık veya İrlanda'da yaşayan 18 yaş ve üzeri adaylar için geçerli olacak.

Departmanlar arasında terfi etme fırsatı da var

İşe alınacak sanal çalışanlar, oyun içerisinde köfte servisi yapma ve diğer oyunculara sahte mobilya veya diğer IKEA ürünlerini bulmalarında yardımcı olma gibi görevleri üstlenecekler. Ayrıca, gerçek dünyadaki gibi departmanlar arasında terfi etme fırsatı da sunulacak.

IKEA'nın web sitesinde yer alan başvuru formunda, adaylara "Pikseller aracılığıyla ifade etmeyi nasıl düşünüyorsunuz?" gibi yaratıcı sorular yöneltiliyor. Ayrıca, adaylardan güncel bir özgeçmiş sunmaları isteniyor, ancak önceden hazırlanmış bir özgeçmiş zorunlu değil.

Başvurular, Birleşik Krallık veya İrlanda'da yaşayan herkes için açık ve uzaktan yapılabilecek. Bu sayede, adaylar, IKEA'nın sanal dünyasında rahatça dolaşabilir ve oyun koltuğundan kendi evlerinin konforunda sanal köfte servisi yapabilirler.

İşe alım süreci, 14 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek sanal mülakatlarla başlayacak ve "The Co-Worker Game" adlı oyun 24 Haziran'da başlayacak. Ayrıca, işi alamayan adaylar için de IKEA'nın Roblox mağazasında keşif yapma ve deneyim kazanma fırsatı sunulacak.