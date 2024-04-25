İletişim Başkanlığı'ndan uyku apnesi ve ehliyet iddialarına yanıt

Uyku apnesi olanların artık ehliyet alamayacakları ve mevcut ehliyetlerinin yenilenmeyeceği yönündeki iddialar, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde yayılan uyku apnesi olanların ehliyet alamayacağı ve mevcut ehliyetlerini yenileyemeyecekleri yönündeki iddialarını yalanladı.

"Manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz"

İletişim Başkanlığı'nın X hesabından paylaşılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak veya ehliyetlerini yenileyemeyecek." iddiası manipülasyon içermektedir.

Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esaslar; Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir.

Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında; ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği; doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz."