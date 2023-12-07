Instagram'da bahis dolandırıcılığı yapan şüpheliler yakalandı: 200 milyon TL'lik işlem yapmışlar

Instagram'da bahis dolandırıcılığı yapan şüpheliler yakalandı: 200 milyon TL'lik işlem yapmışlar
Instagram'da düşük miktarlarda yasal bahis oynayarak yüksek miktarda kazanç vaat eden dolandırıcılar yakayı ele verdi. 200 milyon liranın üzerinde işlem yapıldığı tespit edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu Instagram üzerinden hesaplarının çalındığı şikayeti üzerine başvuran mağdurların ihbarı doğrultusunda harekete geçti. Emniyet güçleri, 14 kişinin hesaplarını ele geçirip düşük bahislerle yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 23 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, elde ettikleri parayı başkaları adına açılmış hesaplar aracılığıyla resmi bahis sitelerine aktarmıştı.

207 milyon liralık işlem yapmışlar

Yapılan incelemelerde, zanlıların banka hareketlerinde toplamda 207 milyon TL'lik işlem yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyeti çerçevesinde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Diğer 7 zanlının yakalanması için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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