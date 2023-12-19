Kafe ve restoranlara fiyat listesi asma zorunluluğu geldi

Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafe gibi işletmelere görünür fiyat listesi zorunluluğu geldi. 1 Ocak 2024'ten itibaren artık fiyat listesi, açık şekilde girişe asılacak.

Bugünkü Resmî Gazete'nin sayısında, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan bir karar, restoran, pastane ve kafe gibi işletmeleri dolaylı yoldan etkileyen önemli bir düzenlemeyi içeriyor.

Alınan kararla birlikte, işletmeler bundan sonra tarife ve fiyat listelerini görünür bir biçimde sergilemek zorunda kalacaklar. Mekânların girişi ve masaların üstleri, müşterilere fiyatları gösteren menülerle donatılacak. Bu uygulama aslında önceki dönemlerde de yaygın olarak kullanılıyordu, ancak Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte bu uygulama resmi olarak zorunlu hale getirilmiş oldu.

Bu düzenleme, tüketicilere ürün ve hizmetlerin fiyatları konusunda daha şeffaf bilgi sunulmasını amaçlamaktadır. Restoranlar, pastaneler ve kafeler, müşterilere daha açık ve anlaşılır bir şekilde fiyatları iletmek adına bu düzenlemeye uymak zorunda kalacaklar.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.”



MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.