Kim Milyoner Olmak İster?'de 5 milyonu kazanan kişi ne kadar para alacak?

Türkiye'nin ünlü bilgi yarışması programı "Kim Milyoner Olmak İster?", son bölümde tarihi bir başarıya imza atarak, 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanan ilk yarışmacısı oldu. Peki Göktaş, gerçekte kaç TL ödül alacak?

Türkiye'nin sevilen bilgi yarışması programı "Kim Milyoner Olmak İster?", son bölümde tarihi bir başarıya imza attı. Programın tarihinde ilk kez bir yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon kazanan kişi ne kadar para alacak?

5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanan isim, 19 yaşındaki Berk Göktaş oldu. Volkswagen Ticari Araç Türkiye Satış Müdürü Harun Göktaş'ın oğlu olan Berk Göktaş, programdaki tüm sorulara doğru yanıtlayarak büyük ödülü kazandı.

Ancak, kazanılan bu miktarın tamamının yarışmacıya net olarak verilmeyeceği belirtildi. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün bir mikroblog platformunda yaptığı paylaşıma göre, 5 milyon TL'lik ödülün elde edilmesi için öncelikle 37.059 TL'lik bir kesinti yapılacak. Daha sonra ise bu tutarın yüzde 20'si, intikal vergisi kesintisi olarak düşülecek. Bu hesaplama sonucunda Berk Göktaş'ın eline geçecek net miktarın, 4 milyon 7 bin 411 TL olduğu belirlendi. Yani Göktaş, kazandığı ödülün yaklaşık olarak 1 milyon TL'lik kısmını vergi olarak ödeyecek.