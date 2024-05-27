Klavyedeki "0" neden 9'un ardından geliyor? İşte şaşırtan o sebep

“0” rakamının klavyenin sonunda yer alması aslında pek çok sebebe dayanıyor. Peki, klavyedeki "0" neden 9'un ardından geliyor? İşte, detaylar...

Klavyelerdeki sayıların dizilişi, bazen basit bir detay gibi görünse de, aslında tarihî ve pratik nedenlerle şekillenmiştir. Özellikle, "0" rakamının 1'in hemen yanında değil de 9'un sonunda yer alması, birçok kişinin merakını çeken bir konu. Bu durumun kökenine inmek için daktiloların ilk günlerine dönmemiz gerekiyor.

Eski daktilolardaki "0" ile "1" eksikliği

Mekanik daktiloların ilk zamanlarında, "0" ve "1" rakamları genellikle bulunmazdı. Bunun yerine, "O" ve "I" harfleri kullanılırdı. Bu, tuş sayısını azaltarak maliyeti düşürmenin yanı sıra, makinenin mekanik karmaşıklığını da azaltıyordu. Bu alışkanlık, klavye düzeninin temelini oluşturan QWERTY klavye düzeninin mucidi Christopher Latham Sholes tarafından 1868 yılında geliştirildi.

Sholes'in QWERTY düzeni, daktilo kullanıcılarının alışkanlıklarını yansıtarak "0" ve "1" tuşlarını eklese de, bu tuşların konumlandırılması eski alışkanlıklara uygun şekilde yapıldı. Böylece, "0" rakamı 9'un ardında yer aldı ve bu düzen günümüze kadar devam etti.

1'den başlayıp 0'a kadar giden sayılar, klavyeyi kullanan kişilere sayıları düzenli ve mantıksal bir şekilde yazma imkânı sundu. Bu dizilim, sayılarla hızlı hesaplama ve yazma kolaylığı sağladı. Ayrıca, ergonomik olarak da avantajlıydı. "0" rakamının klavyenin sağında, küçük parmağın rahatça ulaşabileceği bir yerde olması, kullanıcılara pratiklik kazandırdı.

Zamanla, bu düzenin kullanıcı deneyimi açısından da faydalı olduğu anlaşıldı ve bu alışkanlık günümüze kadar sürdü. Bugün, klavyede "0" rakamının 9'un ardından gelmesi o kadar doğal bir hâl aldı ki, çoğumuz nedenini bile düşünmeden kullanmaya devam ediyoruz.