Koç Holding'ten, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı hukuki adım

Koç Holding, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgiler için harekete geçti.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Koç Holding, sosyal medya platformlarında dolaşan asılsız paylaşımlar ve yanlış bilgilerle ilgili olarak Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve mahkemeler nezdinde harekete geçerek bu tür içeriklere karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Konuyu SPK ve mahkemeler nezdinde takip ettiği bildirildi

Koç Holding'in KAP üzerinden yaptığı açıklamada, son zamanlarda şirket ve Koç topluluğu ile ilgili sosyal medyada yayılan çok sayıda yanlış ve mesnetsiz açıklama yapıldığı vurgulandı. Bu tür içeriklerin yatırımcıların kararlarını etkileyerek zarar görmelerine neden olduğu belirtildi. Şirketin müşteri şikayetleri üzerine harekete geçtiği ve konuyu SPK ve mahkemeler nezdinde takip ettiği bildirildi.

Koç Holding'in kurumsal internet sitesinde yapılan açıklamada, bu tür yanlış bilgi ve yorumlara karşı gerekli uyarıların yapıldığı ifade edildi. Ayrıca şirket, "Gerekli hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla mahkemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup; devam eden mesnetsiz haber ve yorumlar nedeniyle işbu açıklama ile menfaat sahiplerimizin uyarılmasına ihtiyaç duyulmuştur" şeklindeki adımlarını da açıkladı.

Şirketin yayımladığı açıklamada, sosyal medyada dolaşan yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgilere örnekler de verildi. Bu bilgilerin doğruluğunun şüpheli olduğu ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilerek, yatırımcıların ve kamuoyunun doğru bilgiye erişmesi gerektiği vurgulandı.