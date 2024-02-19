Mesai saatleri için yeni düzenleme geliyor! Çalışma saatleri azalıyor

Hükümetin çalışanlar için yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Türkiye'deki mevcut yasalara göre bir çalışan, haftada en çok 45 saat mesai yapabiliyor. Bu süre, basın ve denizcilik sektöründe ise 48 saat olarak geçiyor. Edinilen bilgilere göre ise hükûmet, mesai saatlerini kısaltacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

"MESAİ SÜRELERİ HAFTADA 35 İLA 40 SAAT ARASINA DÜŞEBİLİR"

Türkiye'de mevcut yasalara göre bir çalışan, haftada en fazla 45 saat mesai yapabiliyor. Bu süre, basın ve denizcilik sektöründe ise 48 saate kadar çıkabiliyor. Ancak hükümetin, mesai saatlerini kısaltacak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığına dair bilgiler ortaya çıktı. Eğer bu iddialar doğruysa, mesai süreleri haftada 35 ila 40 saat arasına düşebilir.

Yeni düzenlemeyle birlikte, çalışanların güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yıllık izinler ve ücretler gibi konular da düzenleme kapsamına alınacak ve yeni hak kategorileri oluşturulması planlanıyor. Hükümetin yeni düzenlemedeki temel felsefesi, "güçlü çalışan, güçlü işletme" olarak belirtiliyor.