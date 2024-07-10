Microsoft Çin'de radikal bir karar aldı! Çalışanlar artık kullanamayacak

Microsoft Çin'de radikal bir karar aldı! Çalışanlar artık kullanamayacak
Microsoft, Çin'deki ofisinde çalışan personeline Android telefonları kullanma yasağı getirdi. Peki, bu kararın ardındaki sebep ne? Detaylar haberimizde...

Microsoft, Çin'deki ofisinde aldığı yeni kararlarla adeta şaşkınlık yarattı. Şirket, çalışanlarının Android cihazlarını kullanmalarını yasakladı. Şirket, gizlilik ve güvenlik gerekçesiyle bu önlemi aldığını belirtti.

Microsoft'un Çin'deki ofisinde Android yasaklandı

Microsoft'un aldığı bu karara göre, Çin ofisinde çalışan personel, Eylül ayından itibaren Android destekli cihazlarını iPhone'larla değiştirmek zorunda kalacak. Bu karar, "Android telefonlarda bilgi çalınması ve casusluk yapılması riski çok yüksek" anlamına geliyor. Ayrıca, Çin ofisinde çalışan personelin iş bilgisayarlarına ya da telefonlarına giriş yaparken kimliklerini doğrulamaları için özel iPhone uygulamaları kullanmaları gerekecek.

Microsoft'un resmi açıklamasına göre, bu karar artan siber saldırılar nedeniyle alındı. Hacker'ların gerçekleştirdiği saldırılara karşı önlem almak amacıyla, daha güvenli olduğu düşünülen iOS sistemlerine geçiş yapıldığı belirtiliyor.

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