Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalara başladı! Yaz tatili kısalacak

Milli Eğitim Bakanlığının, okul süresini uzatmak için harekete geçtiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre yapılacak bir düzenleme ile yaz tatili süresi biraz daha kısaltılacak. Ara tatil uygulaması ise devam edecek.

Millî Eğitim Bakanlığı, yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bakanlık, okul süresinin uzatılması için harekete geçtiğini duyurdu. Mevcut düzenleme kapsamında 180 gün olan eğitim-öğretim süresinin artırılması planlanıyor. Böylece öğrenciler daha az tatil yapacak.

EĞİTİM-ÖĞRETİM 200 GÜNE ÇIKARILACAK

Detaylar henüz netleşmemiş olsa da iddialara göre, eğitim-öğretim iş günü 200'e çıkarılacak. Yani öğrenciler, daha fazla eğitim alacaklar. Ayrıca, birkaç yıldır uygulanmakta olan ara tatil uygulamasının da devam edeceği belirtiliyor.

11 haftalık yaz tatili süresinin kısaltılması gündemde Öğrenciler, mevcut düzenlemelere göre 11 haftalık yaz tatili yapıyorlar. Ancak hükûmet, bu sürenin fazla olduğunu düşünerek, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi daha kısa süreli yaz tatili uygulamasına geçmeyi hedefliyor. Örneğin, Güney Kore, Japonya, Hollanda, Singapur ve İngiltere'de 6 hafta, Almanya'da ise 6,5 haftaya kadar yaz tatili uygulanıyor. Bu, Türkiye'deki sistemin yarısı demek.