MNG Kargo ihbarıyla dolandırıcılık operasyonu!

Türkiye'de dolandırıcılar tarafından sıkça kullanılan yöntemlerden biri olan sahte kargo ücreti dolandırıcılığına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Türkiye'de sıklıkla karşılaşılan dolandırıcılık vakalarından biri, kargo firmalarının adını kullanarak insanları tuzağa düşürme girişimleridir. Ancak bu kez, dolandırıcılar beklenmedik bir sert tepkiyle karşılaştılar. Ülkemizin önde gelen kargo firmalarından MNG Kargo'nun ihbarcı olarak devreye girmesiyle, dolandırıcılık yöntemine ilişkin bir dava açıldı.

202 kişi mağdur durumda

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye göre, 34 kişi şüpheli, 202 kişi ise mağdur olarak yer alıyor. Ancak tespit edilemeyen mağdurların olduğu belirtiliyor. Tahminlere göre, ödenmemiş kargo ücreti yalanı nedeniyle on binlerce kişi mağdur durumda. İddianamede, şüphelilere 1945'er yıla kadar değişen cezaların istendiği ifade ediliyor.

MNG Kargo'nun şikâyet dilekçesine göre, dolandırıcılar 90 ila 200 TL arasında değişen sahte kargo ücretleri talep ediyor ve bunların faiziyle birlikte ödenmesini istiyorlar. Ayrıca, bazı avukatların da bu işin içinde olduğu belirtiliyor ve söz konusu avukatlar hakkında da soruşturma başlatılmış durumda.

Şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri verme veya ele geçirme", "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yargılanacakları belirtiliyor. Yargılama sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Bu gelişme, kargo firmalarının ve ilgili mercilerin dolandırıcılıkla mücadelede daha aktif rol aldığı bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.