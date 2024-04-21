Mobbing iddialarıyla çalkalanan IBM davasının detayları ortaya çıktı

IBM, mobbing iddialarıyla karşı karşıya kalarak şirketin itibarını sarsacak bir gelişme yaşadı. Şirket yöneticilerinin, çalışanları sınırsız çalıştırarak yasal haklarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

ABD'nin önde gelen teknoloji devi IBM, şirket içinde çalışanlara yönelik mobbing iddialarıyla gündeme geldi. Açılan davada, IBM yöneticilerinin asistanlarını sınırsız çalışmaya zorlayarak fazla mesai ücreti ödemedikleri belirtiliyor. Asistanlar, yoğun çalışma temposundan şikayet ederken yasal çalışma sürelerini hatırlattıklarında ise yöneticilerin daha ağır iş koşullarına maruz bıraktığı, yemek molalarını engellediği ve gece geç saatlere kadar çalıştırdığı iddia ediliyor.

Çalışanlar haklarını almak için konuyu mahkemeye taşıdı

ABD'deki iş yasalarının açıkça ihlal edilmesi anlamına geldiği için sadece çalışanlara tazminat ödemekle sınırlı kalmayabilir. Benzer davalarda, şirketlerin çalışanlara ödenmeyen ücretlerinin 3 milyar dolardan fazla olduğu ortaya çıktı. Avustralya'da bir teknoloji şirketi gece gündüz çalıştırdığı IT departmanındaki çalışanlara 9 milyon dolarlık tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

ABD'de, personeli fazla çalıştırıp mesai ücreti ödememek "ücret hırsızlığı" olarak nitelendiriliyor. Ancak araştırmalar, bu tür davranışların yaygın olduğunu ve patronları caydıracak cezalar olmadığını gösteriyor. Mağdur çalışanlar genellikle işlerini kaybetmemek için sessiz kalmak zorunda kalıyorlar.

IBM'e karşı açılan davada mağdur olduğunu iddia edenler, Armonk, New York'taki Küresel Yönetim departmanındaki yönetici asistanları. İddialara göre, IBM'in tepe yöneticileri şikayetleri incelemek için asistanlarla görüştü ancak "onları işten atmakla" tehdit etti. Dahası, asistanların "az çalıştığını" ispat etmek için bilgisayarlarına yazılımlar yüklediler ancak aradıkları sonuca ulaşamadılar. Mağdur çalışanlar, haklarını aramak için konuyu mahkemeye taşıdı.

Eğer mahkeme, çalışanları haklı bulursa, IBM yaklaşık 600 yönetici asistanına tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu, birkaç yıllık fazla mesai ücreti, birikmiş gecikme zamları ve mobbing gerekçesiyle alacakları yüklü bir tazminatı içerecek.