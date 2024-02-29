Müzik severler, çılgına dönecek! 2024’te vizesiz gidebileceğiniz festivaller

Müzik severler, çılgına dönecek! 2024’te vizesiz gidebileceğiniz festivaller
Dünyanın dört bir yanı yazın düzenlenecek müzik festivallerine hazırlanıyor. İşte, 2024 yılında dünya çapında vize gerekmeden gidebileceğiniz müzik festivalleri…

Müzik festivalleri, her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca müzikseveri bir araya getirerek unutulmaz deneyimler sunuyor. 2024 yazı da yaklaşırken, pek çok ülkede düzenlenecek olan müzik festivalleri için hazırlıklar başladı. İşte, vize gerektirmeyen ve dünya çapında büyük ilgi gören bazı müzik festivalleri...

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VİZE GEREKTİRMEYEN VE DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK İLGİ GÖREN BAZI MÜZİK FESTİVALLERİ

EXIT FESTIVAL:

Sırbistan’da 10-14 Temmuz tarihleri arasında tarihi Petrovaradin Kalesi, Exit Festival’de müzik severlere açılacak. Sahne alacak yıldızlar arasında Black Eyed Peas’in de yer alıyor.

UNUM FESTIVAL:

Arnavutluk’un Şingin kıyıları 6-11 Haziran arasında Unum Festival’de müzik severler ile bulaşacak. Festivalde 85 sanatçı, üç sahne ve 24 saat kesintisiz etkinlik, bütçe dostu olmasıyla daha tercih edebilir gözüküyor.

MAWAZINE FESTIVAL:

Fas’ın başkenti Rabat’da düzenlenen Mawazine Festival 21-29 Haziran arasında tam dokuz gün boyunca sürecek. Dünyanın dört bir yanından birçok sanatçının ağırlanacağı festivalde çoğu performansın ücretsiz olacak.

FUJI ROCK FESTIVAL:

Japonya’da dünya yıldızlarının sahne alacağı açık hava müzik festivali Fuji Rock, bu yıl 26-28 Temmuz arasında Yuzawa’da yapılacak. Festivalde Red Hot Chili Peppers, Bob Dylan gibi birçok ünlü isim ağırlanacak.

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