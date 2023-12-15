n11 Çabuk kullanıma girdi!

n11, kargo beklemeyi ortadan kaldıran yeni hizmeti n11 Çabuk'u yayına aldı. Artık siparişler 45 dakikada kapıya gelecek.

n11, Getir'in tüm hisselerini satın almasının ardından önemli bir değişikliğe giderek beklenen özelliği kullanıma sundu. Bu yeni özellik olan "n11 Çabuk" sayesinde, siparişler Getir kuryeleri tarafından sadece 45 dakikada teslim edilecek.

İstanbul'da hizmete girdi

Bu hizmet şu an için sadece İstanbul'da kullanıma sunulmuş durumda olup, ilerleyen dönemde diğer şehirlerde de kullanıma açılması planlanmaktadır. n11 Çabuk'a n11 mobil uygulaması üzerinden erişim sağlanabilir.

n11 Çabuk kategorisinden verilen siparişler, 45-60 dakika içerisinde müşterinin kapısına ulaştırılacak. Bu hizmet, günün belirli saatleri arasında, yani 08.00 ile 23.59 saatleri arasında aktif olacak.

n11 Çabuk hizmetleri

n11 Çabuk, şu an itibariyle 307 farklı ürün sunmaktadır. Bu ürünler arasında Airpods, PS5, Xbox Series S, tablet bilgisayar, Airfryer, Bluetooth hoparlör, akıllı saat, çay-kahve makinesi, LEGO setleri, küçük ev aletleri, yapı market ürünleri, makyaj malzemeleri, anne ve bebek ürünleri, evcil hayvan ürünleri gibi çeşitli kategorilerde ürünler bulunmaktadır. n11 Çabuk, kullanıcılarına geniş bir ürün yelpazesiyle hızlı ve etkili bir alışveriş deneyimi sunmayı hedeflemektedir.