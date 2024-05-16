Netflix'in reklamlı abonelik sistemi büyük bir başarı yakaladı

Netflix, yalnızca belirli ülkelerde sunulan reklamlı abonelik sistemiyle ilgili yeni veriler paylaştı. Açıklanan verilere göre, bu sistemin abone sayısı bir yıl içinde milyonlarca artarak sekiz katına çıktı.

Netflix, 2022 yılının sonlarında kullanıcılara reklam gösteren daha uygun fiyatlı bir abonelik sistemi başlatmıştı. Bu yeni sistem, örneğin ABD'de standart plan 15,49 dolar iken reklamlı plan 6,49 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Kullanıcılara saatte ortalama 4 dakikalık reklam gösteriliyor ve bazı içerikler de bu planda yer almıyor. Reklamlı abonelik sistemi şu an için yalnızca belirli ülkelerde mevcut ve Türkiye'de henüz kullanılabilir değil.

Reklamlı abonelik sistemi büyük ilgi gördü

Netflix, reklamlı abonelik sisteminin dünya çapında büyük bir başarı yakaladığını açıkladı. Şirketin paylaştığı verilere göre, reklamlı abone sayısı bir yıl içinde 5 milyondan 40 milyona çıktı. Netflix yetkilileri, bu yılın başlarında reklamlı abonelik sisteminin 23 milyon aboneye sahip olduğunu belirtmişti, bu da kısa sürede 17 milyon abonenin daha eklendiğini gösteriyor. Geçen yılın aynı döneminde ise sistemin sadece 5 milyon abonesi vardı, bu da bir yıl içinde 35 milyonluk dev bir artış demek.

Yeni abonelerin %40'ı reklamlı aboneliği tercih ediyor

Netflix'in açıklamalarına göre, reklamlı abonelik sisteminin bulunduğu ülkelerde yeni abonelerin %40'ı bu planı tercih ediyor. Platformun fiyatlarının birçok yerde ciddi oranda yükselmesi nedeniyle bu oran oldukça dikkat çekici. Reklamlı abonelik, daha düşük maliyetle Netflix deneyimi sunarak kullanıcıların ilgisini çekmiş görünüyor.

Netflix'in abone sayısı 270 milyona ulaştı

Netflix, dünya genelinde 270 milyon aboneye sahip olduğunu belirtti. Bu sayı, reklamsız aboneliklerin hâlâ çoğunlukta olduğunu gösterse de, reklamlı aboneliklerin sadece belirli ülkelerde mevcut olduğunu düşündüğümüzde, bu yeni sistemin potansiyelini göz ardı etmemek gerekiyor. Sistemin daha fazla ülkede erişilebilir hale gelmesiyle birlikte, reklamlı aboneliklerin sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor.

Reklamlı abonelik sistemi daha fazla ülkede kullanıma sunulabilir

Netflix'in reklamlı abonelik sisteminin elde ettiği bu büyük başarı, şirketin bu planı daha fazla ülkede kullanıma sunma ihtimalini de artırıyor. Daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ederek abonelik tabanını genişletmek, Netflix'in gelirlerini çeşitlendirmesine ve daha fazla izleyiciye ulaşmasına olanak tanıyabilir.

Netflix'in reklamlı abonelik sistemi, uygun fiyatlı bir alternatif sunarak kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu sistemin gelecekte daha fazla ülkede erişilebilir hale gelmesi ve abone sayısının artması bekleniyor. Netflix, bu yenilikçi adımıyla streaming pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.