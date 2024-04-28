Netflix'in yıldızları belli oldu! İki yapım izleyicileri ekrana kilitledi

Netflix'in bu haftaki zirvesindeki iki yapım, Zack Snyder'ın Rebel Moon 2 filmi ve Baby Reindeer dizisi, izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı.

Bu hafta Netflix'in zirvesindeki film Rebel Moon 2 ve Baby Reindeer, izleyicilerin dikkatini çekti. Zack Snyder'ın Rebel Moon serisinin ikinci filmi olan Rebel Moon 2, eleştirmenlerden düşük puanlar almasına rağmen Netflix platformunda birinci sırayı aldı. Diğer yandan, Baby Reindeer dizisi, övgü dolu yorumlarla karşılandı ve Netflix'te beklenmedik bir başarı elde etti.

Netflix'te bu haftanın en çok izlenen filmleri

Rebel Moon 2, Star Wars temalarına dayanan bir hikayeyle izleyicilerle buluştu. Ancak, Snyder'ın önceki yapımlarına kıyasla düşük puanlar almasıyla dikkat çekti. Bununla birlikte, Netflix'te popülerlik kazandı ve bu haftanın en çok izlenen filmi oldu.

Öte yandan, Baby Reindeer dizisi, özellikle eleştirmenlerden ve izleyicilerden aldığı olumlu yorumlarla dikkatleri üzerine çekti. İki hafta içinde Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına giren Baby Reindeer, hızla popülerlik kazandı.

Rebel Moon 2'nin başarısı, serinin geleceğini belirleyecek önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Henüz erken bir aşamada olmasına rağmen, önümüzdeki haftalarda film için gösterilecek ilgi ve performans, Snyder'ın vizyonunu gerçekleştirmesi açısından kritik olacak.

Eğer Rebel Moon 2, ilerleyen haftalarda popülerliğini koruyamazsa, Snyder'ın seri için öngördüğü uzun vadeli planlar tehlikeye girebilir. Ancak, başarılı bir performans sergilerse, Snyder'ın istediği gibi uzun soluklu bir seriye dönüşme şansı olabilir.