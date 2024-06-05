Netflix'ten yeni karar! Bu televizyon modellerinde artık izleyemeyeceksiniz

Netflix, yayın platformunun kullanıcı deneyimini güncellemek için önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Şirket, 2. nesil Apple TV ve 3. nesil Apple TV'yi destekleyen cihazlar listesini daraltarak, bu eski modelleri desteklemeyi sonlandıracak.

Netflix, Apple TV platformunda bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor ve 2. nesil Apple TV ile 3. nesil Apple TV'yi desteklediği cihazlar listesinden çıkararak seçenekleri daraltacak. Şirketin resmi destek sayfasına göre, bu eski Apple TV modelleri 31 Temmuz 2024 tarihinden sonra Netflix tarafından desteklenmeyecek.

"BU CİHAZLARA VERDİĞİMİZ DESTEĞİ 31 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE SONLANDIRIYORUZ"

Netflix yaklaşan bu değişiklik hakkında kullanıcıları e-posta yoluyla bilgilendirmeye de başladı. Reddit platformunda paylaşılan bir kullanıcı e-postasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu e-postayı daha önce Netflix'te Apple TV (2. nesil) ve/veya Apple TV (3. nesil) kullandığınız alıyorsunuz. Ne yazık ki bu cihazlara verdiğimiz desteği 31 Temmuz 2024 tarihinde sonlandırıyoruz. Bunun sizi hayal kırıklığına uğratabileceğini biliyoruz, ancak bunu mümkün olan en iyi Netflix izleme deneyimini yaşamanızı sağlamak için yapıyoruz."

2. nesil Apple TV (720p) ve 3. nesil Apple TV (1080p) modelleri, on yıldan uzun bir süre önce, sırasıyla 2010 ve 2012 yıllarında piyasaya sürülmüştü. Bu eski modeller, tvOS'un olmadığı ve kullanıcıların yalnızca Apple'ın önceden yüklediği güncellenebilir uygulamaları kullanabildiği zamanlara aitti. Her iki model de artık Apple'ın eski ürünler listesine girdi, bu da şirketin bu modeller için herhangi bir yazılım güncellemesi veya donanım hizmeti sunmadığı anlamına geliyor.

Ancak, Netflix ile uyumlu olan güncel Apple TV modelleri arasında şunlar bulunuyor:

Apple TV HD (4. nesil)

Apple TV 4K (1. nesil)

Apple TV 4K (2. nesil)

Apple TV 4K (3. nesil)

Tüm Apple TV 4K nesilleri, 5.1 surround ses, HDR10 ve Dolby Vision gibi özellikler sayesinde Netflix'i 4K Ultra HD kalitesinde izlemeyi mümkün kılıyor. Apple TV HD ise maksimum 1080p FHD çözünürlükte Netflix yayını sağlıyor.