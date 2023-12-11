Ortaokullar için görgü kuralları ve nezaket, liselere de adabımuaşeret dersi geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokullar için "görgü kuralları ve nezaket", liseler içinse "adabımuaşeret" seçmeli derslerinin müfredatına onay verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullar ve liseler için "görgü ve nezaket kuralları" ile "adab-ı muaşeret" adlı seçmeli dersleri müfredata ekledi. Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanan derslerin içerikleri ve hedefleri de paylaşıldı.

Ortaokullardaki görgü ve nezaket kuralları dersi

Ders, öğrencilere iletişimde görgü kuralları ve nezaketin önemini kavratmayı amaçlamaktadır.

72 saatlik öğretim programına sahip ve iki düzeyde işlenecek. Birinci düzeydeki derslerde; "görgü ve nezaket", "ailede görgü kuralları ve nezaket", "okul ortamında görgü kuralları ve nezaket", "toplum içinde görgü kuralları ve nezaket" konuları işlenecek. İkinci düzeyde ise; "kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket", "çevrede görgü kuralları ve nezaket", "dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket", "farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket" konuları ele alınacak.

Liselerdeki adab-ı muaşeret dersi

9. ve 10. sınıflarda uygulanacak ders, 36 saatlik bir öğretim programını kapsayacak. Türk kültürü ve toplumsal gelişmeleri göz önüne alır ve öğrencilere geniş bir perspektif sunmayı hedefliyor. Dersin amacı, görgü ve nezaket kurallarını geniş bir bakış açısıyla ele alarak öğrencilere uygulamaya dökme becerisi kazandıracak.

Ders içeriği; "Kültürden kavrama adab-ı muaşeret", "Kişisel tutum ve adab-ı muaşeret", "Ailede adab-ı muaşeret", "Toplumda adab-ı muaşeret", "İletişimde, teknoloji ve sosyal medya kullanımında adab-ı muaşeret", "Doğal kaynakların kullanımı ve çevrenin korunmasında adab-ı muaşeret", "İş ve meslek hayatında adab-ı muaşeret" konularını içerir. Bu dersler, öğrencilere sosyal ilişkilerde, ailede, okulda ve toplumda uygun davranışlar sergileme konusunda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.