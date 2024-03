Oscar Ödülleri 2024! Adaylar hakkında 12 ilginç detay

Oscar ödüllerine aday gösterilen filmler ve isimler her yıl olduğu gibi sinema dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bu yılın adayları arasında dikkat çeken ve merak uyandıran detayları sizin için derledik.

Her yıl olduğu gibi, Oscar ödüllerine aday gösterilen filmler ve oyuncular, sinema dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bu yılın adaylarıyla ilgili dikkate değer birkaç ayrıntıya yakından bakalım.

OSCAR ÖDÜLLERİNE ADAY GÖSTERİLENLER VE 12 İLGİNÇ ÖZELLİK

1. Emma Stone'un tahtı:

"Zavallı Şeyler" filmiyle tanınan Emma Stone, 35 yaşına gelmeden iki Oscar kazanan sekizinci aktris olma potansiyeline sahip.

2. Barbie'nin şansı:

Greta Gerwig'in yönettiği "Barbie" filmi, yönetmeninin üç filminin de en iyi film dalında aday gösterildiği tek film oldu. Ayrıca, Billie Eilish'in "What Was I Made For?" şarkısının da ödül alması muhtemel.

3. Cillian Murphy'nin iddiası:

Oppenheimer filmi, büyük ödüller arasında yer alıyor ve Cillian Murphy'nin en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanması durumunda, en iyi film ve en iyi erkek oyuncu ödülleri arasındaki ilk bağlantıyı kurmuş olacak.

4. Bradley Cooper'ın uğraşları:

Bradley Cooper, yönetmenlik, senaristlik ve oyunculuk yetenekleriyle 12 kez Oscar'a aday gösterilmesine rağmen, henüz bir ödül alamadı.

5. İlginç yönetmen adayı:

Jonathan Glazer, Auschwitz draması "The Zone of Interest" ile en iyi yönetmen adayı oldu. Glazer, geçmişte ünlü müzik videolarının yönetmenliğini yapmıştı, bunlar arasında Radiohead ve Massive Attack gibi grupların videoları bulunuyordu.

6. Eşcinsel karakterlerin şafağı:

Bu yıl, eşcinsel karakterleri canlandıran iki oyuncu aynı anda aday gösterildi. Judie Foster ve Colman Domingo, tarihte bir ilki gerçekleştirerek bu dönüşüme öncülük ettiler.

7. Martin Scorsese: En iyi yönetmen adayı

Ünlü yönetmen Martin Scorsese, 10. kez Oscar'a aday gösterilerek, yaşayan yönetmenler arasında yeni bir rekor kırdı. 81 yaşındaki Scorsese, aynı zamanda en yaşlı yönetmen adayı unvanını da elinde bulunduruyor.

8. American Fiction: Siyah oyuncuların zaferi

Sterling K Brown ve Jeffrey Wright'ın aday gösterilmesiyle, American Fiction filmi iki siyah oyuncusunun aynı anda bu iki kategoride aday gösterildiği ilk film unvanını elde etti.

9. May December geleneği: Oscar'da tekil senaryo

Son 22 Oscar töreninin 20'sinde, en iyi özgün senaryo adaylarından en az biri, başka hiçbir dalda aday gösterilmeyen bir film oldu. Bu yılın öne çıkan filmi May December, bu geleneği sürdürenler arasında.

10. Robert Downey Jr. ve Christopher Nolan etkisi

Robert Downey Jr., Christopher Nolan'ın yönettiği Oppenheimer filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterildi. Bu durum, Downey Jr.'ın Tropic Thunder'daki adaylığından sonra yine Nolan'ın filmiyle aday olmasıyla örtüşüyor.

11. Yayınlanmadan ölen besteci: Robbie Robertson

Ünlü müzisyen Robbie Robertson, Martin Scorsese'nin Killers of the Flower Moon filminin müziklerini hazırladı ancak film gösterime girmeden önce hayatını kaybetti. Robertson, bu yıl en iyi özgün müzik dalında aday gösterildi.

12. Twilight eesilesiyle Oppenheimer filmi

Christopher Nolan, Robert Pattison'ın Twilight filmindeki performansı vesilesiyle Robert Oppenheimer hakkında bir film yapmaya karar verdi. Pattison, Nolan'a Oppenheimer'ın konuşma metinlerini içeren bir koleksiyon hediye etti ve bu, Oppenheimer filminin çekilmesine ilham kaynağı oldu.