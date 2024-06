Queen'in müzik katalogu rekor bir ücretle Sony Music'e satıldı

Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in müzik hakları, 1,2 milyar dolara satıldı.

Dünya müzik tarihine damga vuran rock grubu Queen, unutulmaz hitleriyle adından sıkça söz ettiriyor. "Bohemian Rhapsody," "We Will Rock You," "We are the Champions," ve "I Want to Break Free" gibi efsanevi parçalara imza atan grup, 1970 yılından bu yana müzik dünyasında büyük başarılara imza attı.

Bu uzun soluklu kariyerin en değerli müzik katalogu, Sony Music tarafından 1,2 milyar dolarlık rekor bir ücretle satın alındı.

Efsane şarkılar ve albümler artık Sony Music'in

Sony Music, Queen'in hit şarkıları ve çok satan albümlerinden oluşan bu geniş kataloğun haklarını alarak müzik dünyasında tarihi bir anlaşmaya imza attı. Ancak bu anlaşma, grubun canlı performanslarını kapsamadı. Freddie Mercury'nin vefatından sonra gruba katılan yeni solist Adam Lambert ile birlikte, kurucu üyeler Brian May ve Roger Taylor hâlâ aktif olarak konserler vermeye devam ediyor ve bu performansların gelirleri grup üyelerinde kalacak.

Bu satın alma, müzik tarihinde tek bir sanatçı ya da grubun katalogu için yapılan en büyük satış olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar hiçbir müzik kataloğu, 1 milyar doları aşan bir bedelle satılmamıştı. Sony Music'in bu tarihi anlaşmayı gerçekleştirmesi, müzik endüstrisinde büyük bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Aslında Sony Music, geçmişte de büyük bir müzik kataloğu anlaşmasına imza atmıştı. Ünlü pop yıldızı Michael Jackson'ın müzik katalogunun yarısını satın alan şirket, o anlaşmada da katalogun toplam değerine 1,2 milyar dolar biçmişti. Ancak, Sony Music o dönemde yalnızca 600 milyon dolar ödeme yapmıştı. Queen'in müzik katalogunun tamamı için ödenen 1,2 milyar dolar ise müzik tarihindeki en yüksek bedel oldu.