Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tehdit altında

Türkiye'nin ünlü YouTuber'larından Ruhi Çenet'in yaşadığı sıkıntılar giderek büyüyor. Son olarak, Çenet'in çalınan YouTube kanalından yayınlanan bir video, endişe verici bir boyuta ulaştırdı.

Türkiye'nin en tanınmış YouTuber'larından Ruhi Çenet, uzun bir süredir YouTube kanalının çalınması ve sonrasında yaşadığı sıkıntılarla gündemde yerini aldı. Daha geçen günlerde kanalını geri alarak durumu kontrol altına aldığını açıklayan Çenet, dün akşam üçüncü kez hack saldırısına uğradı. Yaşanan son gelişmeler, işin daha karmaşık bir hal aldığını gösteriyor.

"Tebrikler, siz kazandınız"

Çenet'in çalınan YouTube kanalından yeni bir video paylaşıldı. "Tebrikler, Siz Kazandınız" başlıklı bu videoda, Ruhi Çenet'e aitmiş gibi gösterilen bir içerik yer alıyor. Ne olduğu tam olarak anlaşılamayan bu videoda, bir e-posta adresi paylaşılıyor ve izleyicilerin bu adrese ulaşmaları isteniyor.

Ancak, Ruhi Çenet'in resmi hesaplarından herhangi bir açıklama gelmediği görülüyor. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Çenet'in, yaşananlardan nasıl etkilendiği ve durumu nasıl değerlendirdiği henüz bilinmiyor.

Öte yandan, paylaşılan videoya dikkatli yaklaşılması gerektiği vurgulanıyor. İzleyicilerden, paylaşılan e-posta adresine herhangi bir iletişimde bulunmamaları konusunda uyarılıyor. Ayrıca, Ruhi Çenet'in resmi hesapları dışında gelen herhangi bir bilgi veya talebe karşı dikkatli olunması önemle vurgulanıyor.