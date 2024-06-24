sahibinden.com'dan ilginç engel: "Sahibinden Fiyat Geçmişi" eklentisi tartışma yarattı

sahibinden.com tarafından ilanların tüm zamanlar için fiyat değişimlerini gösteren eklenti, engellendi.

Türkiye'nin en popüler ikinci el ilan sitesi sahibinden.com, son dönemde dikkat çekici bir olayla gündeme geldi. Platform, belirli bir Google Chrome eklentisi nedeniyle kullanıcıları engellemeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, bu eklenti sahibinden.com'un kullanım koşullarına aykırı bulunuyor. Peki, bu eklenti nedir ve neden bu kadar tartışma yarattı?

"Sahibinden Fiyat Geçmişi" eklentisi nedir?

"Sahibinden Fiyat Geçmişi" adlı eklenti, kullanıcıların ilanların geçmiş dönemlerdeki fiyat değişimlerini görmelerini sağlıyor. "gecmisi.com.tr" ekibi tarafından geliştirilen bu eklenti, bir süredir yayımda olup, Google Chrome'un yanı sıra Opera, Firefox, Edge ve Brave gibi popüler tarayıcılar için de kullanılabiliyor. Eklenti, bir ilana girildiğinde ekranın sağ tarafında fiyat geçmişini gösteriyor ve ilanların uzun vadeli fiyat değişimlerini kullanıcıya sunuyor.

sahibinden.com'da, bir ilanı favorilere eklediğinizde, o ilan için yaşanan fiyat değişimlerini zaten görebiliyorsunuz. Ancak "Sahibinden Fiyat Geçmişi" eklentisi, tüm zamanlar için fiyat değişimlerini sorgulayabiliyor ve bu da ilanların fiyat geçmişini daha kapsamlı bir şekilde görmenizi sağlıyor.

Sahibinden.com, bu eklentinin kullanım koşullarına aykırı olduğunu belirterek, eklentiyi kullanan kullanıcıların erişimini kısıtladı.

Konu ile ilgili olarak sahibinden.com'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olağan dışı erişim tespit ettik... Tarayıcınızda kullandığınız eklenti ile ilan fiyat geçmişini sahibinden.com'un Kullanım Koşulları'na uygun olmayan şekilde görüntülediğiniz tespit edilmiştir. Bu nedenle sahibinden.com'a girişiniz geçici olarak engellenmiştir. Tarayıcınızdan eklentileri sildiğiniz takdirde kısa bir süre sonra siteye tekrar giriş yapabilirsiniz."