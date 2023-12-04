Spider-Man'in ilk gözüktüğü çizgi roman rekor fiyata satışta!

Kanada'daki bir çizgi roman dükkanı, çıktığı dönem 12 sent değerinde olan bir çizgi romanı 44 bin doların üzerinde bir fiyata satmayı bekliyor.

Kanada'daki The Comic Hunter adlı çizgi roman dükkânı, ellerindeki Stan Lee imzalı Amazing Fantasy #15 için 60 bin Kanada doları, yani 44,300 ABD doları bir fiyat belirleyerek satışa çıkardı.

1962 basımla ve 44 bin doların üzerinde bir fiyatla satılıyor

Çizgi roman, 1962 yılının ağustos ayında yayımlanan ve Stan Lee ile Steve Ditko'nun imzasını taşıyan Örümcek-Adam'ın ilk çıkışını içeriyor. Dükkan, çizgi romanın kondisyonunu 10 üzerinden 3,5 olarak belirtiyor ve orijinalliğini gösteren resmî belgesi bulunuyor.

Örümcek-Adam'ın ilk çıkışı, Marvel tarihinde önemli bir dönemeç olarak kabul edilir ve bu çizgi romanın özellikle iyi kondisyondaki kopyaları koleksiyoncular arasında yüksek değerle satılmaktadır. The Comic Hunter, çizgi romanın durumu kötü olduğu için daha düşük bir fiyatla satışa çıkardığını belirtiyor. Ancak bu tür nadir ve önemli çizgi romanlar genellikle koleksiyoncular arasında büyük ilgi görür ve yüksek fiyatlarla alıcı bulabilir.