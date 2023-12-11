TBMM'de kalıcı yaz saati uygulamasının iptali için kanun teklifi verildi

TBMM'de kalıcı yaz saati uygulamasının iptali için kanun teklifi verildi
2016 yılından beri hayatımızda olan kalıcı yaz saati uygulamasının iptali için kanun teklifi verildi. Eğer teklif kabul edilirse Berat Albayrak döneminde gelen tartışmalı uygulama sona erecek.

Ülkemizde 2016 yılından beri devam eden "kalıcı yaz saati" uygulaması, beraberinde getirdiği tartışmalarla gündemdeki yerini koruyor. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji tasarrufu amacıyla alınan bu kararı savunmuştu. Ancak, uygulamanın etkileri ve getirdiği zorluklar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASININ İPTALİ İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Milletvekili Jale Nur Süllü, konuyu TBMM gündemine taşıdı ve kalıcı yaz saati uygulamasının iptalini öneren bir kanun teklifi sundu. Süllü, eski sistem olan ikili saat düzenine dönülmesi gerektiğini savunarak, uygulamanın kaldırılması halinde Türkiye'nin kışın ve yazın farklı saat dilimlerini kullanacağını ifade etti. Ancak, kanun teklifinin kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor ve konu, TBMM'nin nasıl bir karar alacağını görmeyi bekliyor.

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