The Last of Us'ın 2. sezonuyla ilgili yeni detaylar!

The Last of Us dizisinin heyecanla beklenen ikinci sezonu, ilk sezondan daha kısa olacak.

HBO'nun büyük beğeni toplayan dizisi The Last of Us, aynı isimli popüler video oyunundan uyarlanmış ve izleyiciler tarafından oldukça olumlu karşılanmıştı. İlk sezonuyla büyük bir başarı yakalayan dizi, kısa sürede 2. sezon onayını aldı. Ancak yeni sezonun yayınlanması için biraz daha sabretmemiz gerekecek gibi görünüyor.

İlk sezondan ikinci sezona geçiş

The Last of Us'ın ilk sezonu, serinin ilk oyununu temel alıyordu. Ancak ikinci sezon, serinin devam oyunu olan The Last of Us Part II'yi konu alacak ve bu oyun, hikaye açısından çok daha karmaşık ve derinlikli. Dizinin yaratıcılarından Craig Mazin, Deadline'a verdiği röportajda, bu hikayenin tam anlamıyla işlenmesi için en az iki, hatta belki de üç sezona ihtiyaç duyacaklarını belirtti. Mazin, "Oyunun 2. bölümünden elde ettiğimiz hikaye materyalleri ilk oyundaki hikaye materyallerinden çok daha fazla" diyerek hikayeyi sezonlar boyunca nasıl anlatacaklarını planladıklarını ifade etti.

İkinci sezonun ilk sezondan birkaç bölüm daha kısa olacağı açıklandı. Craig Mazin, "Bu hikayeyi sezonlar boyunca anlatırken doğal kırılma noktalarını bulmamız gerekti. Bu doğal kırılma noktasının yedi bölüm sonra geldiğini hissettik" diyerek, ikinci sezonun toplam yedi bölümden oluşacağını duyurdu. Bu durum, hikayenin yoğunluğunu ve derinliğini daha iyi yansıtmak için yapılan stratejik bir karar olarak değerlendiriliyor.

Craig Mazin, ikinci sezon tamamlandıktan sonra bile hikayenin bitmeyeceğini belirterek, "Geriye kalan hikayeyi bir sezonda nasıl anlatabileceğimizi bilmiyorum" ifadesiyle üçüncü sezonun da geleceğinin sinyalini verdi. Henüz resmi bir onay olmasa da, Mazin'in bu açıklamaları hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Dizinin yeni sezonunda bazı yeni karakterlerin de katılacağı bildirildi. Abby rolünde Kaitlyn Dever, Dina rolünde Isabela Merced ve Isaac Dixon rolünü yeniden canlandıran Jeffrey Wright gibi isimler kadroya dahil olacak. Ancak HBO, Mayıs ayında diziden iki fotoğraf paylaşmasına rağmen, bu fotoğraflar yeni karakterleri göstermedi.

The Last of Us hayranları, ikinci sezonun 2025'e kadar yayınlanmasını beklemek zorunda kalacak.