THY uçak seferleri iptal edildi

İstanbul'da yaşanan kuvvetli rüzgar ve hava muhalefeti sebebiyle, Türk Hava Yolları 28 Kasım 2023 tarihindeki İstanbul Havalimanı kalkışlı 56 seferi iptal etme kararı aldı.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve hava muhalefeti nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda Türk Hava Yolları, 28 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı/varışlı toplam 56 seferini iptal etti. Bu durum, yolcuların seyahat planlarını etkileyebilir.

56 sefer iptal edildi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yolcuların güncel uçuş durumu ve bilgilerine ulaşmak için THY Resmi İnternet Sitesi üzerinden detayları kontrol etmeleri öneriliyor. Hava muhalefeti nedeniyle oluşabilecek diğer olası seyahat aksaklıkları ve güncellemeler için yetkililerin ve havayolu şirketlerinin duyurularını takip etmek önemlidir.