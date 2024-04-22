TikTok, ikinci el lüks moda kategorisini TikTok Shop'ta sunmaya başladı

TikTok, alışveriş deneyimini bir adım öteye taşıyarak İngiltere'de ikinci el lüks moda kategorisini TikTok Shop platformuna ekledi.

TikTok, kullanıcılarına alışveriş yapma imkanı sunan "TikTok Shop" bölümünde önemli bir değişiklik yaparak İngiltere'de ikinci el lüks moda kategorisini devreye aldı. Daha önce yalnızca ABD'de mevcut iken, İngiltere pazarına da giriş yapmış olacak.

Kullanıcı sayısı arttıkça markaların çeşitliliği de artacak

TikTok Shop, bugüne kadar yeni ürünlerin satıldığı bir platform olarak biliniyordu. Ancak şimdi, İngiltere'deki kullanıcılar artık ikinci el lüks kıyafetlere de erişebilecekler. Bu kategori, özellikle özel ve lüks çantalar ile diğer aksesuarları içerecek şekilde genişletildi.

İkinci el lüks moda ürünleri pazarının beklenenden daha büyük olduğunu gösteren araştırmalar bulunuyor. 2023 yılında 50 milyar dolarlık bir pazara ulaşan bu sektör, TikTok'un da dikkatini çekmiş görünüyor. İngiltere'deki TikTok Shop, şu anda birkaç lüks markayı bünyesinde barındırıyor ancak kullanıcı sayısı arttıkça bu markaların çeşitliliği de artacaktır.

Ayrıca, TikTok'un lüks ürünler için özel bir politika geliştirdiği de biliniyor. Sahte ürün satışlarıyla karşılaşıldığında, TikTok, hızlı bir iade prosedürü ile kullanıcılarına destek sağlayacak. Bu adım, platformun güvenilirliğini ve kullanıcı memnuniyetini artırmayı hedefliyor.