TIME'ın 2023'te "Yılın Kişisi" olarak kimi seçtiği belli oldu

TIME dergisi bir kez daha yılın kişisini seçerek, derginin kapağında kimin yer aldığını açıkladı. Derginin seçimine göre yılın kişisi şarkıcı Taylor Swift oldu.

1923 yılında Briton Hadden ve Henry Luce tarafından ABD'nin New York kentinde kurulan TIME dergisi, o günden bu yana dünyanın en ünlü dergilerinden biri olmayı başardı. TIME, 1927 yılından beri her yıl "Yılın Kişisi" seçimini gerçekleştirmekte ve bu gelenek, 2023 yılı için de devam etti.

Taylor Swift, yılın kişisi oldu

Bu yıl, dünya çapında milyonlarca hayran kitlesine sahip olan 33 yaşındaki ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift, TIME dergisi tarafından 2023 Yılın Kişisi seçildi. Derginin yaptığı açıklamada, "Gezegendeki 8 milyar kişiyi temsil edecek tek bir kişiyi belirlemek kolay bir görev değil. Mutluluğu temsil eden, dünyaya ışık getiren birini seçtik. Hava durumu gibiydi, her yerdeydi." ifadeleri kullanıldı.

Taylor Swift, Eras Turnesi adlı turnesi ile gişe rekorları kırmış ve bilet satışlarıyla online bilet satış sitesi Ticketmaster hakkında soruşturma açılmasına neden oldu Aynı zamanda 10 yıllık albümü "1989", bu yıl içinde yeniden kaydedilerek "1989 (Taylor's Version)" adıyla piyasaya sürülmüş ve yılın en çok satan albümü olmuştu.

TIME dergisinin verdiği bu unvanla ilgili röportajında Taylor Swift, "Şimdiye kadar en gururlu ve en mutlu anım bu an. 33 yaşında bu unvana layık görülmek, kariyerimde büyük bir dönem noktası." dedi. Ayrıca, Swift, kısa bir süre önce Sir Paul McCartney ve Lionel Richie'yi geride bırakarak yedi defa "yılın şarkısı" dalında Grammy adaylığı elde eden ilk isim oldu. "Yılın Kişisi" unvanı, derginin editörleri tarafından o yıl haberlerde etkili olan kişilere veriliyor ve bu gelenek, TIME okuyucularına teşekkür etmek amacıyla 2006 yılında bir istisna yaparak okuyuculara verildi.