Titanik'in enkazına uzaktan kumandalı robotlarla yeni bir bakış

Titanik'in enkazına uzaktan kumandalı robotlarla yeni bir bakış
Titanik'in enkazı özel robotlarla yeniden incelenecek.

1912 yılında ilk yolculuğunda batmasıyla dünya çapında büyük bir şok yaratan Titanic, tarihin en büyük yolcu gemisi olarak tanıtılmıştı. "Batması imkansız" olarak nitelendirilen bu devasa geminin, bir buzdağı ile çarpıştıktan sonra okyanus tabanına gömülmesi, gemi ve yolcuları hakkında birçok efsane ve komplo teorisini de beraberinde getirmişti. Şimdi, Titanic'in enkazı üzerine yapılacak yeni keşif gezisiyle bu gizemlerin bazılarına daha fazla ışık tutulması hedefleniyor.

Titanik'in enkazı yeniden incelenecek

Titanic'in enkazını incelemek üzere hazırlanan bu yeni keşif gezisinde, en modern teknolojilerden faydalanılacak. İki özel robot denizaltı, Titanic'in derinliklerinde detaylı bir inceleme yapmak için kullanıma sunulacak. Bu robotlar, özel lazer 3D sensörler ve yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmış olacak. Uzaktan kumandalı bu robotlar, geminin enkazını daha önce görülmemiş bir ayrıntıyla tarayarak, Titanic'in hikayesini daha net bir şekilde çözecek.

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