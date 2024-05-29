Togg ve Türk Hava Yolları'ndan önemli iş birliği: T10X sahipleri mil kazanacak

Togg, Türk Hava Yolları ile iş birliğine gittiğini duyurdu. İş birliği kapsamında belli şartları sağlayan T10X kullanıcıları mil kazanabilecek.

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) ve dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinden Türk Hava Yolları (THY), bugün heyecan verici bir iş birliği duyurusu yaptı. Bu ortaklık, Togg’un ilk elektrikli SUV modeli T10X kullanıcılarına özel avantajlar sunmayı hedefliyor.

T10X kullanıcılarına mil kazanma imkanı

Togg, X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, THY ile gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında T10X sahiplerinin her 5000 kilometrede 500 statü mili ve 500 mil kazanacaklarını açıkladı. Türk Hava Yolları ise bu önemli ortaklığı resmi internet sitesinden duyurdu.

Dünyada bir ilk: Sürüşle mil kazanma

Bu iş birliği, T10X kullanıcılarına araçlarıyla kat ettikleri her 5000 kilometre için 500 statü mili ve 500 mil kazandırarak, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Togg, bu yeni uygulamayı, "Türk Hava Yolları iş birliğiyle mobilite deneyiminizi bir üst seviyeye, T10X ayrıcalığını ise göklere taşıyoruz" şeklinde duyurdu.

Nasıl yararlanılır?

Bu avantajlardan yararlanmak isteyen T10X sahiplerinin öncelikle THY'nin Miles&Smiles programına üye olmaları gerekiyor. Miles&Smiles üyeliği, THY'nin internet sitesinden veya mobil uygulamasından kolayca oluşturulabiliyor. Kazanılan miller; bilet sınıfını yükseltme, bilet ödemelerinde kullanım, Shop&Miles üzerinden alışveriş yapma ve ekstra bagaj hakkı gibi çeşitli avantajlar sunuyor.

T10X kullanıcılarının bilmesi gerekenler

THY, Togg iş birliğiyle ilgili önemli detayları şu şekilde sıralıyor: