TRT 1 frekans güncelleme rehberi | EURO 2024 maçları için adım adım kılavuz

EURO 2024 maçları ülkemizde TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor. Peki, maçları şifresiz izlemek için yapılması gereken frekans güncellemeleri nelerdir? TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır? İşte EURO 2024 maçları için TRT 1 uydu frekans bilgileri...

Avrupa Futbol Şampiyonası, Olimpiyatlar ve Dünya Kupası gibi büyük spor organizasyonları genellikle devlet televizyonlarından yayınlanır. Türkiye'de devlet televizyonu olan TRT, EURO 2024 maçlarını ekranlara getiriyor. Ancak, TRT’nin Türkiye dışındaki yayınları UEFA kuralları gereği maç saatlerinde şifreleniyor. Bu şifreleme sorununu çözmek için TRT 1 frekans güncellemesi nasıl yapılır?

TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır?

EURO 2024 karşılaşmalarını izlemek isteyenler için frekans güncellemesi yapmak oldukça basit bir süreçtir. Uydu alıcınızı güncelleyerek şifresiz yayına kavuşabilirsiniz.

İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Uydu alıcınızı açtıktan sonra, cihazın menüsünde yer alan "Ayarlar" veya "Kurulum" seçeneğine girin. Menüden "Tek Kanal Arama" seçeneğini bulun ve seçin. Uydu alanında Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçeneklerini seçin. "Şebekede Ara" kısmını açık hâline getirin. Bu, cihazınızın otomatik olarak doğru frekansları bulmasını sağlar.

EURO 2024 maçları için TRT 1 uydu frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Türksat 4A Frekans: 11794 MHz

11794 MHz Polarizasyon: V (Dikey)

V (Dikey) Sembol Oranı: 30000

30000 FEC: 3/4

Bu bilgileri doğru şekilde girdikten sonra, uydu alıcınız TRT 1 kanalını güncelleyerek şifresiz olarak EURO 2024 maçlarını izleyebilmenizi sağlayacaktır.