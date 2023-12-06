Türk Hava Yolları'nın reklam yüzü Barbie oluyor!

Daha önce Lionel Messi'den Morgan Freeman'a kadar birçok ünlüyle çalışan Türk Hava Yolları, son olarak Barbie ile ününe bir kez daha ün katan Margot Robbie ile görüştüğünü açıkladı.

Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olarak bilinen Türk Hava Yolları (THY), geçmişte Kobe Bryant, Didier Drogba, Lionel Messi gibi ünlü sporcular ile Morgan Freeman ve Kevin Costner gibi ünlü aktörlerin yer aldığı çeşitli reklam kampanyalarına imza atmıştı. Şirket, şimdi ise Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile iş birliği yapma kararı aldı.

"Margot Robbie ile görüşüyoruz"

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Margot Robbie ile yapılan görüşmeyi doğrulayarak, 15-25 Mart 2024 tarihleri arasında Avustralya'ya gerçekleştirilecek olan uçuşlar öncesinde Robbie'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Bolat, açıklamalarında, "15-25 Mart 2024 tarihleri arasında Avustralya'ya uçmaya başlıyoruz. Şimdi Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüşüyoruz. Onu uçuştan bir hafta önce getirip Göbeklitepe gibi birçok yerde gezdirmeyi planlıyoruz. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Buradan 10 saat Singapur'a, oradan da 7 saat Avustralya'ya gidilecek" dedi.

Türk Hava Yolları, bu iş birliğiyle uluslararası pazarda marka imajını güçlendirmeyi ve Avustralya rotasına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Margot Robbie, dünyanın en ünlü oyuncularından biri olarak biliniyor ve Barbie filmi ile en son 1,4 milyar dolar hasılat elde etmişti. Ayrıca Once Upon a Time in Hollywood, The Wolf of Wall Street, Bombshell, Suicide Squad, I, Tonya gibi popüler filmlerde de yer alarak büyük beğeni toplamıştı. Bombshell ve I, Tonya filmleriyle Oscar adaylığı da elde etmiş olan Robbie, Türk Hava Yolları'nın yeni reklam yüzü olarak dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.