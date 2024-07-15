Türkiye kavruldu! Son 53 yılın rekoru kırıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler, Haziran ayına ilişkin dönemine ilişkin şok edici sonuçları ortaya çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Haziran 2024'e ilişkin aylık sıcaklık değerlendirme verilerini yayımladı. Paylaşılan veriler, Türkiye'nin son 53 yılın en sıcak haziran ayını yaşadığını ortaya koydu.

Haziran 2024, son 53 yılın en sıcak haziran ayı oldu

1991-2020 yılları arasında haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,8 derece olarak ölçülmüştü. Ancak, 2024 yılında bu ortalama sıcaklık rekor seviyelere yükseldi. Haziran 2024'te, ortalama sıcaklık 25,4 dereceye ulaştı. Bu artış, ülke genelinde hissedilir derecede sıcak bir haziran ayı yaşandığını gösteriyor.

Haziran ayında en yüksek sıcaklık, 47,8 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaydedildi. Bu sıcaklık, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en sıcak noktalarından biri olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, en düşük sıcaklık ise 0 derece ile Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ölçüldü. Haziran 2024'te 65 yeni ekstrem maksimum sıcaklık değeri tespit edildi.

Türkiye genelinde haziran ayında hemen hemen tüm bölgelerde ortalamanın üzerinde sıcaklıklar kaydedildi. Sıcaklığın mevsim normallerinde olduğu tek bölge, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi oldu. Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde sıcaklıklar 21-24 derece arasında seyrederken, Akdeniz kıyılarında bu değerler 27-33 dereceye yükseldi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklık 30-36 derece arasında ölçüldü.