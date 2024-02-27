Türkiye'de, il olma kriterine uygun 25 ilçe!

Türkiye'de il olma potansiyeline sahip olan 25 ilçe belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilerle gün yüzüne çıkan ilçeler, Türkiye'deki bazı illerden çok daha büyükler. İşte, il olmaya aday 25 ilçe...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları" raporunu yayımlayarak ülkedeki nüfus dağılımını il ve ilçelere göre detaylandırdı. Bu rapor sayesinde il olma potansiyeline sahip ilçeler de belirlenmiş oldu.

Bir ilçenin il statüsüne yükselmesi için 8 kriteri karşılaması gerekiyor. Bunlar arasında en önemlisi nüfus. Bir ilçenin il olabilmesi için 100 bin nüfusa ulaşması gerekiyor. Ayrıca, ilçenin bağlı olduğu ile en az 30 kilometre uzaklıkta olması ve ekonomik, eğitim seviyesi gibi belirli kriterleri de sağlaması gerekiyor. TÜİK'in verileri, Türkiye'deki il olma potansiyeline sahip ilçeleri belirlemeye yardımcı oldu.

TÜRKİYE'DE İL OLMA POTANSİYELİNE SAHİP İLÇELER

TÜİK'in yayımladığı verilere göre Türkiye'de il olma potansiyeline sahip 25 ilçe bulunuyor. Ancak belirtilen ilçelerin kesinlikle il olacağı anlamına gelmiyor. Hükümetin konuyla ilgili bir karar almaması durumunda, bu ilçeler ilçe olarak kalmaya devam edecek. İşte, Türkiye'de il olma potansiyeline sahip ilçeler: