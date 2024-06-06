Türkiye'nin enerji tablosu dengeyi bulamıyor

Türkiye Elektrik İletişim AŞ'nin yayımladığı son verilere göre, ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi arasındaki denge dikkat çekici bir şekilde değişiyor. 5 Haziran'a dair açıklanan veriler, tüketimin üretimi geçtiğini gösterdi.

Türkiye Elektrik İletişim AŞ, ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi hakkında önemli verileri düzenli olarak paylaşıyor. Son olarak, 5 Haziran tarihine ilişkin veriler dün kamuoyuyla paylaşıldı ve bu verilere göre tüketimin üretimi aştığı görüldü.

Elektrik üretimi ve tüketimi dengesi

Günlük bazda ele alındığında, 5 Haziran'da 1 milyon 18 bin 961 megavat saat (Mwh) elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim miktarı bu rakamı aşarak 1 milyon 25 bin 673 Mwh olarak kaydedildi.

Veriler, elektrik tüketiminin en yüksek seviyesine dün akşam üstü ulaştığını gösterdi. Saat 16.00 civarında 49 bin 580 Mwh ile en yüksek tüketim gerçekleşirken, en düşük tüketim ise sabah saatlerinde, yani genellikle insanların uyuduğu veya yeni uyandığı saatlerde, 06.00 civarında 32 bin 262 Mwh olarak kaydedildi.

Doğal gaz santralleri, üretimde başı çekti. Üretimin %23,5'ini sağlayarak en fazla üretimi gerçekleştiren kaynak oldu. İkinci sırada %19,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer alırken, üçüncü sırada ise %18,6'lık pay ile ithal kömür santralleri bulunuyor. Dün, 5 bin 563 Mwh elektrik ihracatı gerçekleşirken, 12 bin 449 Mwh'lik ithalat kaydedildi.

Bu veriler, günlük bazda olsa da genel eğilimi yansıtıyor. Nisan ayı sonunda yayımlanan verilere göre, 2024'ün ilk üç ayında toplamda 108,6 TWh elektrik enerjisi tüketimi gerçekleşirken, üretim miktarı 108,5 TWh'te kaldı. Bu durum, enerji tasarrufu yapılması gerekliliğine işaret ediyor.