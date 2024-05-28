Uber, Türkiye'deki en çok unutulan eşyaları açıkladı! İşte unutulan o sıra dışı eşyalar

Uber, Türkiye'deki kullanıcılarının araçlarında en çok unuttukları eşyaları ve unutulan ilginç ürünleri içeren "Kayıp Eşya Endeksi" raporunu yayımladı.

Uber'in raporuna göre, geçtiğimiz yıl boyunca Türkiye genelinde 2.555 adet kişisel eşya unutuldu. Kullanıcıların en çok eşya unuttuğu saat dilimi ise 16.00 ila 17.00 arası oldu. Özellikle 19 Kasım 2023 tarihi, Uber araçlarında en fazla eşyanın unutulduğu gün olarak kayıtlara geçti. En fazla eşyanın unutulduğu il ise tahmin edilebileceği üzere İstanbul oldu.

En çok unutulan eşyalar

Kıyafet Cüzdan Sırt çantası Kulaklık Telefon Fotoğraf makinesi Takı Dizüstü bilgisayar Tablet e-sigara

İlginç buluntular: koli meyve suyu ve gelin duvağı

Uber'in raporunda, kullanıcıların unuttuğu sıra dışı eşyalar da yer aldı. Türkiye'de Uber araçlarında unutulan ilginç eşyalar arasında koli meyve suyu, 5 litrelik zeytinyağı, 2 koli yumurta, gelin duvağı ve temizlik paspası gibi ürünler dikkat çekiyor. Bu çeşitlilik, kullanıcıların sadece kişisel eşyalarını değil, günlük ihtiyaçlarını ve özel günlerine ait eşyalarını da araçlarda unuttuklarını gösteriyor.

Unutulan eşyaların yönetimi ve geri alınması

Uber, unutulan eşyaların kullanıcılarına geri kazandırılması için çeşitli yöntemler sunuyor. Uber'in mobil uygulaması üzerinden kullanıcılar, unuttukları eşyaları bildirebiliyor ve bu sayede eşyalarının bulunma ve geri alınma süreci hızlanıyor. Uber'in müşteri hizmetleri de kayıp eşya bildirimlerinde kullanıcılarına yardımcı oluyor.