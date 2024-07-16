UBER'den yeni özellik! Artık kullanıcılar ortalama fiyatı görebilecek

UBER'in yeni özelliği sayesinde artık kullanıcılar, şehirlerdeki ortalama fiyatları ve bekleme sürelerini görebilecekler.

UBER, aktif müşterilerini memnun edecek bir işe imza atarak yeni bir özellik getirdi.

Webtekno'nun haberine göre; Mobil uygulaması için yeni bir özellik geliştiren firma, artık farklı şehirler için ortalama fiyatları ve bekleme sürelerini de göstermeye başlayacağını açıkladı. UBER'in yeni özelliği, bugün itibarıyla kullanıcılara ulaşmaya başlayacak.

Küresel çapta yaklaşık 10 bin şehirde hizmet veren platform, daha önce oldukça basit bir mantıkta çalışıyordu. Şimdiyse kullanıcılar, daha geniş kapsamlı bir hizmet alma imkânı yakalamış olacaklar. Artık UBER'i hangi şehirde kullanıyor olursanız olun ortalama fiyat bilgisini ve bekleme süresini öğrenebileceksiniz.

Bulunmadığınız şehirlerle ilgili bile bilgi sahibi olabileceksiniz

UBER'in yeni özelliğinin en dikkat çekici yanı, bulunmadığınız şehirlerle ilgili de bilgiler edinebiliyor olmanız. Böylelikle bir seyahat planı içerisindeyseniz UBER fiyatlarıyla ilgili ön bilgi edinme fırsatı yakalamış olacaksınız. UBER'den alacağınız ortalama fiyat bilgisini, gideceğiniz şehirlerdeki toplu taşıma araçlarıyla kıyaslamanız mümkün olacak.