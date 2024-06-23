Ünlü Rapçi 50 Cent'in sosyal medya hesapları hacklendi: Milyonlarca dolarlık vurgun

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan 50 Cent'in hesapları hacklendi. Hacklenen hesaplar kripto dolandırıcılığı için kullanıldı.

Sosyal medya platformlarında kripto para dolandırıcılıklarına sıkça rastlanıyor. Özellikle büyük takipçi kitlelerine sahip ünlü isimler, bu tür saldırıların hedefi haline geliyor. Son olarak, dünyaca ünlü rapçi 50 Cent'in sosyal medya hesapları ele geçirildi ve dolandırıcılar, "pump-and-dump" adı verilen yöntemle milyonlarca dolarlık vurgun yaptı.

50 Cent'in hesapları hacklendi

Saldırganlar, 50 Cent'in X hesabını ve internet sitesi Thisis50'yi hackleyerek, $GUNIT adlı kripto paranın reklamını yapmaya başladılar. Bu yöntemle kısa sürede büyük bir ilgi yaratan dolandırıcılar, değersiz bir kripto paranın değerini hızlı bir şekilde artırıp, yüksek fiyattan satarak büyük miktarda kar elde ettiler.

Olayın ardından 50 Cent, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Rapçi, "Twitter'ım ve Thisis50.com hacklendi, bu kripto ile hiçbir ilgim yok" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Şu an itibarıyla 50 Cent'in X hesabı ve internet sitesi hala kapalı durumda.

Saldırganların ne kadar para elde ettiği henüz kesinleşmedi. 50 Cent, ilk olarak saldırganların yarım saat içinde 300 milyon dolar kazandığını belirtmiş, ancak daha sonra bu paylaşımını silerek rakamı 3 milyon dolar olarak düzeltmişti.