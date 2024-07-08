Ünlü teknoloji devinin binlerce çalışanı grevde!

Samsung'un Güney Kore'deki bazı çalışanları 3 günlüğüne iş bıraktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, büyük bir grev ile karşı karşıya kaldı. 6 bin 540 işçi, 3 günlüğüne iş bıraktı. Samsung personelleri, daha iyi maaş istiyorlar. Ayrıca çalışanlar yıllık izin günlerinin de artırılmasını talep ediyorlar.

Samsung, grevi çok da önemsemiyor

Webtekno'nun haberine göre; grev yapan personel, Ulusal Samsung Elektronik Sendikası bünyesinde çalışmalarını sürdürüyorlardı. Ocak ayından beri bu sendika ile şirket yönetimi arasında maaş tartışmaları devam ediyordu. Sendika, şirketin yüzde 5,1 oranındaki zam teklifini reddedince işler bu noktaya geldi.

Grevin sadece 6.540 çalışanın katılımıyla gerçekleştiriliyor olması, Samsung'un bu durumu önemsememesine neden olmuş durumda. Ancak Ulusal Samsung Elektronik Sendikası bünyesinde 30 binden fazla çalışan bulunuyor. Grevin kapsamının genişlemesi, Samsung'un sıkıntıya düşmesine yol açabilir.

Bu arada; aynı sendikanın geçtiğimiz ay da benzer bir grev yaptığını söyleyelim. Ancak bu grev kapsamında Samsung'un olağan işleyişinde hiçbir sorun yaşanmadı. Bugün başlayan grevle ilgili hiçbir açıklama yapmayan Samsung'un işçileri dinleyip dinlemeyeceği şimdilik bilinmiyor.