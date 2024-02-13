Uzun bir ilişki mi istiyorsunuz? O zaman buna dikkat edin

Uzun bir ilişki mi istiyorsunuz? O zaman buna dikkat edin
Sesimiz, iletişimde kullandığımız en önemli araçlardan biridir ve genellikle kişiliğimizin bir yansıması olarak algılanır. Ancak, sesin belirli özellikleri, sosyal ilişkilerde ve eş seçiminde önemli bir rol oynayabilir. Son yıllarda yapılan bir araştırma, sesin perdesinin, bireylerin sosyal algılarını ve ilişki tercihlerini etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

Dünya çapında tanınmış isimlerin birçoğu, sesleriyle de benzersizdir. Ancak, bir araştırma, daha alçak ses tonuna sahip olan kişilerin uzun süreli ilişkiler için daha çekici olduğunu öne sürüyor. Penn State Üniversitesi'nden bir ekip, alçak ses tonuna sahip erkeklerin diğer erkekler arasında daha prestijli olarak algılandığını belirtiyor, bu da toplumdaki yaygın inançları tersine çeviriyor.

UZUN BİR İLİŞKİ İÇİN ALÇAK SESLE KONUŞUN

Araştırmacılar, ses perdesinin sosyal algıları nasıl etkilediğini anlamak için çalıştılar. Ses perdesi, sosyal ilişkileri, sosyal statüyü ve eş seçimini nasıl etkilediğimizi anlamamıza yardımcı olabilir.

Çalışmada, aynı cümleyi tekrarlayan dört farklı ses kaydı kullanıldı. Her ses kaydının perdesi düzenlenerek toplam 12 klip oluşturuldu. Bu klipler, dünya çapında 22 ülkede 3.100'den fazla katılımcıya dinletildi. Katılımcılardan hangi sesin daha çekici, çekici, zorlu ve prestijli olduğuna dair değerlendirmelerde bulunmaları istendi. Sonuçlar, farklı kültürlerden katılımcıların uzun vadeli ilişkiler için daha alçak perdeli sesleri tercih ettiğini gösterdi.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek