Yaptığı yayınlar günlerce konuşulmuştu! TikToker Laz Kızı gözaltına alındı

TikTok'ta Laz Kızı olarak ünlenen G.D., yaptığı yayınların tepki çekmesinin ardından gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yayınların kaldırılması için girişimde bulunduklarını açıkladı.