Yaptığı yayınlar günlerce konuşulmuştu! TikToker Laz Kızı gözaltına alındı
İstanbul'da TikTok platformu üzerinden yaptığı müstehcen yayınlarla gündeme gelen 35 yaşındaki "Laz Kızı" lakaplı G.D., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. G.D.'nin kısa süre içinde yüz binlerce lira kazandığı iddia ediliyor. İstanbul polisi, gelen şikayetler üzerine harekete geçerek müstehcen yayınlarıyla bilinen G.D.'yi yakaladı.
MÜSTEHCEN YAYIN YAPAN LAZ KIZI GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan kadının ifadesi emniyette alındıktan sonra, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Bu olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklama yaparak, G.D. hakkında çocukları olumsuz etkileyecek içerikler paylaştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda içeriklerin kaldırılması için girişimlerde bulunulduğu açıklandı.